Porto Santo inaugura primeira máquina de recolha de embalagens PET

O Porto Santo inaugura, a 7 de Abril, a primeira máquina de recolha de embalagens PET.

Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal, no âmbito do 'Projecto Porto Santo Sem Lixo Marinho', por ser o primeiro sistema de depósito com retorno ao consumidor totalmente financiado por estabelecimentos comerciais.

O projecto pretende identificar o fluxo e a descarga de resíduos plásticos em simultâneo com a promoção da optimização da sua gestão e com a sensibilização da população local e turistas para a problemática causada pelo lixo plástico no oceano.

Com um cofinanciamento atribuído pelo Programa Ambiente dos EEA Grants, este projecto, promovido pela ANP|WWF, reúne como parceiros a AIDGLOBAL, a Água e Resíduos da Madeira, a Câmara Municipal do Porto Santo e a ARDITI, e conta ainda com o apoio da WWF Noruega e da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas. Estes parceiros pretendem travar a fuga de plásticos para o oceano e, dessa forma, contribuir para a diferenciação e valorização da ilha do Porto Santo.

A inauguração, que se realiza, pelas 14h30, no exterior do Pingo Doce do Porto Santo, contará com representantes do Governo Regional, da autarquia do Porto Santo e da ARM – Águas e Resíduos da Madeira.