Escola de São Vicente organiza actividade 'O Direito de ser socorrido e o Dever de saber Socorrer'

A Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade (EBSDLA), em São Vicente, organizou a actividade 'O Direito de ser socorrido e o Dever de saber Socorrer', desta vez tendo como público-alvo o pessoal não docente daquele estabelecimento de ensino.

Cerca de 30 funcionários não docentes daquela escola passaram pelo ginásio, espaço onde se desenvolveu a iniciativa.

Recorde-se que esta é a terceira vez no ano lectivo em curso que os grupos disciplinares de Ciências da Natureza e de Educação Física organizam, numa iniciativa conjunta, actividades subordinadas à temática do suporte básico de vida. A primeira, decorreu em Setembro e teve como destinatários toda a população discente da 'Secundária de São Vicente', evocando, na ocasião, o Dia Mundial dos Primeiros Socorros. No início de Março decorreu actividade similar, tendo então como público-alvo pais e encarregados de educação.