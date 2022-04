Miguel Nunes vence Rali de São Vicente

Miguel Nunes é o grande vencedor da 14.ª edição do Rali Município de São Vicente, prova inaugural do Campeonato Regional de Ralis da Madeira. Ao volante do Skoda Fabia Rally2, o piloto navegado por Roberto Castro foi o mais rápido em 9 das 10 Provas Especiais de Classificação (PEC) - exceptuando na passagem pela Ponta Delgada (4.ª PEC), único troço que Alexandre Camacho acabou por vencer.

A dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado que seguiu sempre atrás do campeão regional de ralis ao longo do asfalto vicentino acabou por desistir praticamente nos primeiros metros da 8.ª PEC, momento em que o piloto deu um toque na berma da estrada e danificou o Citroen C3 Rally2, nomeadamente a jante e a suspensão da roda direita.

Alexandre Camacho dá um toque e desiste do Rali de São Vicente A dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado bateu na 8.ª PEC do Rali de São Vicente, na Ponta Delgada, e desiste da prova. O piloto terá cortado demasiado numa curva, deu um toque na berma e furou um pneu, tendo inclusivamente danificado a suspensão do Citroen C3 Rally2.

Na classificativa anterior ao acidente de Alexandre Camacho, o piloto que seguia na terceira posição à geral, neste caso Pedro Paixão, também foi forçado a desistir devido a uma avaria mecânica.

O 'top 5' do Rali Município de São Vicente.

Segue-se agora o Rali da Calheta, prova agendada para os dias 6 e 7 de Maio.