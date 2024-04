Dupla Sandra&Ricardo actua este sábado na ExpoTropical

Este sábado, 27 de Abril, às 21h30, a dupla internacional Sandra&Ricardo actua com banda na VII edição da ExpoTropical, no Cais 8 Praça do Povo, Funchal.

Este espectáculo está integrado na #Tour2024.

“Felizes pela oportunidade de reencontrar com o nosso público, levar uma mensagem de alegria, amor e união. Como através da música e das artes conseguimos chegar a aconchegar muitos corações”, destacou o cantor Ricardo através de uma nota de imprensa.

Sandra&Ricardo prosseguem desta forma a sua digressão, que já passou pelo continente português e que, brevemente, irá além-fronteiras.

"Neste ano de 2024 iremos ao encontro dos nossos: palcos que já acolheram o trabalho da dupla e novas paisagens e locais onde se encontram os portugueses nos quatro cantos do mundo”, apontou Sandra.

Esta iniciativa é de acesso gratuito.