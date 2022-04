A Câmara Municipal de São Vicente, à semelhança de outros anos, assinala a Páscoa com a distribuição de doçaria desta época, nas escolas do 1.º Ciclo e Pré-Escolar do concelho, com o intuito de dar continuidade às tradições inesquecíveis desta efeméride, mantendo vivo o espírito de união e de convívio em comunidade, tão caraterístico da Páscoa.