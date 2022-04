Machico associa-se à Semana da Interculturalidade

A Câmara Municipal de Machico associa-se ao núcleo da Madeira da EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza, nas comemorações da Semana da Interculturalidade, que decorre de 4 a 10 de Abril, com a exposição de trabalhos realizados por alunos das escolas do município no Fórum Machico.

A autarquia pretende garantir a participação das diferentes comunidades presentes na sociedade madeirense através da promoção de espaços de comunicação, debate e reflexão, por forma a aumentar o conhecimento, a partilha e a qualificação das práticas dos actores socais relevantes para a promoção do diálogo em torno da imigração, diversidade e interculturalidade.

O município machiquense, destaca que é possível encontrar por toda a Região "variadas origens étnicas, línguas diferentes e tradições culturais bem diversificadas" e lembra que "é necessário promover valores, como a integração, a tolerância e o respeito mútuo" para que as convivências das pessoas sejam harmoniosas.