Núcleo Bibliográfico do Padre Jardim Gonçalves em exposição em Machico

A Biblioteca Municipal de Machico recebe, hoje, pelas 15h30, a abertura da exposição do Núcleo Bibliográfico do Padre Jardim Gonçalves, um espólio doado à referida biblioteca.

A abertura oficial acontece na Sala Geral, com entrada gratuita "a todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais sobre esta exposição, bem como sobre a própria biblioteca". Este estabelecimento encontra-se aberto ao público em geral de segunda a sexta-feira entre as 09h00 e as 17h00.