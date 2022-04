Carreira n.º 47 da Horários do Funchal com nova paragem na Rua Brigadeiro Oudinout

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), em conjunto com a Empresa Horários do Funchal (HF) criou uma nova paragem, na Rua Brigadeiro Oudinout, para a carreira número 47 - São João Latrão. A autarquia destaca que o novo ponto de paragem surge com o objectivo de "para melhor servir a população" da freguesia de São Gonçalo que diariamente utiliza a carreira.

Trata-se de uma nova paragem intermédia entre as que já existem no centro do Funchal, uma em frente ao Museu da Empresa de Electricidade da Madeira e a outra no Campo da Barca. A solução foi concretizada mediante a sugestão de alguns munícipes "que se queixavam pela dificuldade de acesso quando se deslocavam às compras no Mercado dos Lavradores", informa a autarquia.

Perante a reivindicação, o presidente da Câmara Municipal do Funchal e o vereador com o pelouro do Trânsito, Bruno Pereira, entraram em contacto com a Empresa Horários do Funchal com a qual chegaram a um entendimento. Pedro Calado adianta que o objectivo é dar mais mobilidade às pessoas que utilizam o transporte da HF para São Gonçalo, acrescentando que pela dificuldade de acesso, há sempre a possibilidade de criar novas zonas de paragem ajustadas às necessidades das pessoas.

O edil funchalense admite que a autarquia estuda a possibilidade de criar um abrigo de proteção do sol e da chuva, bem como a implementação de bancos na nova paragem, tendo em conta o número de pessoas que frequentam a carreira.