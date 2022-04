Câmara de Machico recuperou peça do antigo engenho

A Câmara Municipal de Machico recuperou uma peça pertencente a um alambique do antigo engenho de Machico. A vereadora da autarquia de Machico com o pelouro da Cultura, Monica Vieira, explicou que “a peça tinha sido cedida a um particular na altura, mas agora conseguimos recupera-la e vamos colocar precisamente nas proximidades do antigo engelho de Machico".

A autarca afirmou que o local onde foi colocada a peça pretende devolver a identidade daquela da mesma àquele lugar "criando assim uma relação com a sua casa mãe".

Machico foi a primeira terra na Madeira onde se cultivou cana-de-açúcar e onde se comercializou o açúcar, também conhecido pelo ‘ouro branco’. O antigo Engenho de Machico era um exemplar de arquitetura industrial, edificado no início do século XX. Apresentava uma planta longitudinal e era construído em alvenaria de pedra. Possuía uma interessante chaminé que foi demolida. Funcionou como fábrica de aguardente e mel até finais da década de 80 do século passado.

A apresentação da peça contou com a presença de vereadora do município de Machico, Mónica Vieira e do técnico da Cultura e responsável do Solar do Ribeirinho, Albino Viveiros. Também presente esteve uma turma da Escola Eng. Luís Santos Costa.