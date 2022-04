AD Machico com jornada dupla e CS Madeira recebe GDC Gueifães em voleibol

A AD Machico prepara-se para um fim-de-semana com jornada dupla, no voleibol. Este sábado vai visitar o CN Ginástica (Clube Nacional de Ginástica), às 16 horas, na Parede, sendo que no domingo defrontará o CA Madalena (Clube Atlântico da Madalena), às 17 horas, em Vila Nova de Gaia. São jogos da 6.ª e 7.ª jornada da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, de Seniores Masculinos.

Por seu lado, no feminino, o CS Madeira recebe no domingo, às 17 horas, no Pavilhão da Levada, o GDC Gueifães (Grupo Desportivo e Cultural de Gueifães), em jogo a contar para a 7.ª jornada da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, de Seniores Femininos.

A AD Machico ocupa o 4.º lugar da ‘Série dos Primeiros’, em exequo com o CN Ginástica, ambos com 3 pontos e com o mesmo número de vitórias, em 5 jogos realizados.

A equipa feminina ocupa o 4.º lugar da classificação, com 2 vitórias e 8 pontos conquistados, em 6 jogos disputados, enquanto o GDC Gueifães está em 2.º lugar do grupo, com 4 vitórias e 10 pontos conquistados, em 6 jogos realizados.