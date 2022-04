Série ‘Os Abandonados’ da RTP filmada em Machico

Machico é o palco das gravações da série 'Os Abandonados', da RTP. Durante o dia de hoje, amanhã e segunda-feira, a televisão portuguesa vai aproveitar os encantos da cidade madeirense para gravar algumas cenas da sua mais recente série televisiva.

As gravações durante o dia hoje acontecem no centro de Machico, mas amanhã algumas cenas vão ser filmadas na Ponta de São Lourenço, no Caniçal. Na segunda-feira as filmagens estão previstas para as furnas do Cavalum.

A série 'Os Abandonados', realizada por Francisco Manso, desenrola-se no período da Segunda Guerra Mundial, com a ocupação japonesa de Timor-Leste e a resistência que o exército nipônico teve de enfrentar. No elenco constam nomes de referência da televisão portuguesa como Virgílio Castelo ou Vítor Norte.