Governo Regional e Lions Clube do Funchal apoiam Educação Bilingue

No âmbito da parceria estabelecida entre o Lions Clube do Funchal e a Direcção Regional de Educação, terá lugar esta sexta-feira, 1 de Abril, pelas 15 horas, na EB1/PE com Creche Prof. Eleutério de Aguiar, uma cerimónia de entrega de um conjunto de materiais e conteúdos de intervenção no âmbito da Terapia da Fala, destinados às crianças e alunos surdos da instituição.

A EB1/PE com Creche Prof. Eleutério de Aguiar é considerada uma Escola de Referência para Educação Bilingue de Alunos Surdos, conta com um universo de 303 alunos, em que 18 são surdos e 44 possuem outras necessidades de medidas de suporte à aprendizagem.

A cerimónia contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, do director regional de Educação, Marco Gomes, da Governadora dos Distritos Centro Sul (D 115 CS), Sofia Félix, do Lions Club International DM 115 Portugal, e da Presidente da Direcção do Lions Clube do Funchal, Teresa Jardim.