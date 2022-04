Confraria Enogastronómica da Madeira realiza Primeira Jornada de Descoberta dos Vinhos Madeirenses

Em 2022, a Confraria Enogastronómica da Madeira terá como principal novidade a realização da Primeira Jornada de Descoberta dos Vinhos Madeirenses, um evento internacional, a ocorrer em finais de Setembro sob a chancela da Federação Internacional de Confrarias Báquicas e que conta trazer confrades dos diferentes continentes, em especial da América do Norte.



A Confraria Enogastronómica da Madeira, reunida em assembleia geral, no passado sábado, dia 2 de Abril, aprovou, por unanimidade, as contas referentes ao ano de 2021 e o plano de actividades para 2022.

A direcção relembrou ainda a realização do seu Grande Capítulo 2022, que guiará os confrades à descoberta dos sabores madeirenses, de 22 a 25 de Abril, com actividades, nomeadamente no Curral das Freiras, Porto Santo, Porto Moniz, entre outros locais.