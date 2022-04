Capitania do Porto do Funchal cancela aviso de agitação marítima

A Capitania do Porto do Funchal cancelou na manhã desta terça-feira, 5 de Abril, o aviso de agitação marítima forte ontem emitido para o Arquipélago da Madeira.

Apesar do cancelamento do aviso, inicialmente em vigor até às 18 horas de hoje, a Capitania recomenda aos proprietários e armadores das embarcações "que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade".