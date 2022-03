Orquestra Clássica da Madeira realiza concerto em homenagem ao centenário da morte do Beato Carlos

A Orquestra Clássica da Madeira vai realizar amanhã, pelas 21h, um concerto em “Homenagem ao Centenário da morte do Beato Carlos, último Rei da Hungria e Imperador da Áustria”, a ter lugar na Sé Catedral do Funchal.

Esta homenagem, que tem a iniciativa da Embaixada da Hungria em Lisboa, destina-se ao "exemplo de humanidade, de coragem, de humildade e de cuidado pelos mais desprotegidos” do “único governante europeu a fazer esforços reiais para colocar fim à Iª Guerra Mundial”.

A Orquestra Clássica da Madeira identifica-se com estes “valores fundamentais da Humanidade” e, dessa forma, através da música, pretende passar a mensagem.

Neste concerto, a Orquestra Clássica da Madeira vai interpretar diversas obras de compositores desde o século XVII ao século XX, sob a batuta do Maestro convidado Tibor Boganyi e com a participação do Solista, o violinista Vilmos Szabadi.