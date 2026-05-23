João Santos eleito presidente do Clube Naval do Funchal

O Clube Naval do Funchal (CNF) tem novo líder para os próximos quatro anos (2026-2030), uma vez que a lista única candidata aos órgãos sociais do clube, encabeçada por João Santos, foi formalmente eleita este sábado, 23 de Maio, "após o ato eleitoral que decorreu na sede social da Quinta Calaça", informa uma nota de imprensa.

"Sob o lema 'Um clube, uma missão, Sócios, Desporto e Mar', a nova equipa assume os comandos do CNF para o quadriénio 2026-2030, sucedendo ao ciclo anterior com uma forte promessa de transparência, sustentabilidade e valorização dos associados", refere.

"A acompanhar João Santos nesta nova etapa estão Pedro Melvill de Araújo, como presidente da Mesa da Assembleia Geral, e Carlos Lisboa Nunes, na liderança do Conselho Fiscal", acrescenta.

O acto eleitoral decorreu entre as 10h15 e as 18h30 e "pautou-se pela normalidade e por um ritmo constante de votação ao longo de todo o dia. O agora presidente eleito, João Santos, exerceu o seu direito de voto por volta das 12h00", conforme se vê na foto.

Assim, segundo os dados oficiais do escrutínio, a lista de João Santos obteve 317 votos a favor. A tomada de posse dos novos órgãos sociais vai ocorrer já na próxima segunda-feira, 25 de Maio de 2026, pelas 18h30.