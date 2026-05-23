FC Barcelona garante a quarta 'Champions' feminina

O FC Barcelona conquistou hoje a Liga dos Campeões feminina de futebol, goleando na final o OL Lyonnes, por expressivo 4-0, em Oslo, e garantindo o seu quarto título continental, apenas superado pelos oito do rival.

A quarta final entre estas duas formações - com vantagem para as francesas em 2019 (4-1) e 2022 (3-1), reagindo as espanholas em 2024 (2-0) e agora - permitiu às catalãs igualar o duelo entre as melhores equipas dos últimos anos, numa partida em que a polaca Ewa Pajor, com dois golos, e a guarda-redes Cata Poll, com várias defesas decisivas, foram determinantes.

Perante um Estádio Ullevaal repleto, com 27.000 nas bancadas, o Lyonnes foi o melhor conjunto na etapa inicial e aos 14 minutos até marcou, porém o VAR confirmaria que a recarga da norte-americana Lindsey Heaps a uma defesa incompleta de Cata Poll estava 'ferida' por fora de jogo.

Apesar de ter começado melhor na sua sexta final consecutiva, o FC Barcelona, a equipa com mais posse de bola nesta edição da Liga dos Campeões, chegou ao intervalo com somente 42%, denotando dificuldades subitamente ultrapassadas na etapa complementar.

O reinício da partida estava a ser o período mais confuso quando, num ataque rápido, Ewa Pajor aguentou a pressão de uma defesa e, já na área, atirou cruzado para o 1-0.

A guarda-redes espanhola segurou a vantagem aos 61 com defesa difícil junto ao poste e, na outra baliza, Ewa Pajor também foi protagonista, quando 'bisou', aos 70, ao concluir um lance no qual a defesa adversária se limitou a ver jogar.

Coll teve, talvez, a intervenção de maior dificuldade aos 75, quando Tabitha Chawinga surgiu isolada na área, defendendo, com os pés, o remate da avançada do Malawi, impedindo que o Lyonnes reentrasse na discussão do resultado.

A portuguesa Kika Nazareth entrou aos 86 minutos a tempo de entrar na história do FC Barcelona, que tinha sido campeão em 2021, 2023 e 2024 e que ainda chegou aos 4-0.

A jovem Salma Paralluelo também 'bisou', aos 90 e 90+3, primeiro de fora da área, com o pé esquerdo, e depois, diante de opositoras desorganizadas e já perdidas em jogo, ao concluir em contra-ataque com remate cruzado.

O Lyonnes continua a ser a equipa com mais títulos, oito, agora seguido do FC Barcelona e o Frankfurt, ambos com quatro cetros.