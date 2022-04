Piso molhado e trânsito moderado esta terça-feira

A circulação automóvel nas principais estradas do Arquipélago da Madeira flui com alguma demorada, sendo que a principal precaução dos automobilistas tem a ver com o piso molhado após a chuva que caiu durante a madrugada desta terça-feira, 5 de Abril.

À entrada da Via Rápida, a sinalização alerta: "Com o piso molhado modere a velocidade". Pelas imagens das câmaras da Vialitoral, é possível constatar o trânsito moderado, habitual por esta hora, nos dois sentidos, em direcção à cidade do Funchal.

Junto às escolas e parques de estacionamento da capital madeirense surgem alguns engarrafamentos. Na Via Rápida, à saída do túnel da Abegoaria (Caniço, Sul) há alguma demora motivada pelos trabalhos de manutenção do pavimento.