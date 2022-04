Rússia restabelece ligações aéreas com 52 países

A Federação Russa anunciou hoje que vai restabelecer durante o fim de semana as ligações aéreas com 52 países que tinham sido suspensas devido à pandemia do novo coronavirus, considerando que a situação melhorou.

"A contar de (sábado) 09 de abril, todas as restrições sobre os voos regulares e a baixo custo entre a Federação Russa e 52 países vão ser levantadas", indicou em comunicado o regulador da aviação russo, Rossaviatsia.

Segundo este órgão, o primeiro-ministro russo, Mikhail Michoustine, considerou que "a taxa de incidência está em vias de baixar, o que significa que é tempo de alargar os destinos disponíveis para as companhias aéreas russas".

Esta decisão, que ocorre antes da época turística alta, incide sobretudo sobre Índia, China e Argentina, especificou Michoustine, citado no comunicado.

Esta medida é tomada quando numerosos países ocidentais interromperam as suas ligações aéreas com a Federação Russa por esta ter invadido a Ucrânia.

A Federação Russa é um dos Estados mais afetados pela pandemia, com mais de 370 mil mortos e 18 milhões de infetados, segundo as estatísticas oficiais, largamente subestimadas.