Campeonato Regional de Seniores de Esgrima realiza-se amanhã

A Associação de Esgrima – Região Autónoma da Madeira (AERAM) promove amanhã o Campeonato Regional de Seniores de Seniores Masculinos e Femininos, em arma de de florete.

As provas individuais e colectivas vão decorrer na Sala de Armas do Funchal e contará com a participação de atletas dos clubes CD 1.º Maio, CDR Santanense, CSJ Gaula e CDU Camacha, sendo que os assaltos individuais têm o inicio marcado para as 9h45 e os das equipas para as 12h30.

Este é o último campeonato da época 2021/2022 do calendário competitivo da AERAM, as restantes provas do calendário serão para a Taça da Madeira.