Vinhos madeirenses presentes na Essência do Vinho do Porto

Os vinhos da Madeira, tanto generosos, como tranquilos, estarão representados na 18.ª edição da Feira Essência do Vinho – Porto, que arranca hoje no Palácio da Bolsa, numa acção que conta com o apoio do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM).

O Vinho Madeira será promovido através de uma masterclass com prova comentada, intitulada de 'As icónicas castas do Vinho Madeira', agendada para dia 2 de Abril, às 18h30, na Galeria dos Presidentes, a qual será ministrada por Rubina Vieira, responsável pelo Gabinete de Acções Educativas do IVBAM.

Nesta masterclass serão realçadas as particularidades de cada uma das castas predominantes no Vinho Madeira e serão dados a provar seis vinhos de diferentes produtores de Vinho Madeira, nomeadamente: Single Casks Sercial - 2005 - Justino´s Madeira Wines; Sercial 10 Anos - HM Borges; Verdelho 20 Anos - Henriques & Henriques; Malvasia Cândida – Frasqueira 1996 - Vinhos Barbeito; Blandy´s Malvasia 20 Anos - Madeira Wine Company; Boal 1992 - Pereira d'Oliveira.

No que toca aos vinhos tranquilos da Madeira, estarão representados pelos produtores Octávio Ascensão Ferraz (Palmeira e Voltas e Xavelha) e Seixal Wines (Terras do Avô), contando com um stand onde darão a conhecer os seus brancos, tintos, rosés e espumantes.

A Essência do Vinho é uma das maiores montras de vinhos portugueses a nível nacional, aproximando os principais players do sector vínico a um público que reúne profissionais e interessados neste sector.

Em nota enviada às redacções, a Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural reforça que "o mercado de Portugal Continental tem representado um considerável volume na comercialização dos nossos vinhos. Em 2021, no que se refere ao Vinho Madeira registou-se um aumento de 69% na quantidade e de 122% em valor, traduzindo-se em cerca de 138.000 litros e num montante de 1.211.214,79 euros".

Quanto aos vinhos tranquilos da Madeira, a mesma fonte refere que "também têm vindo a conquistar o mercado português, sendo que em 2021, este mercado absorveu cerca de 12.000 litros, contabilizando um total de 130.042 euros, valores animadores para o escoamento destes vinhos regionais, tendo em conta a sua pequena escala de produção".