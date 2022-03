‘+Comércio Local’ representa mais de 1,6 milhões de euros de vendas em Março

A Câmara Municipal do Funchal procedeu esta quinta-feira, 31 de Março, à entrega de prémios do primeiro sorteio do '+Comércio Local'. A cerimónia teve lugar no Salão Nobre da autarquia e contou com a presença do presidente e da vice-presidente do município, Pedro Calado e Cristina Pedra, respectivamente.

Primeiro sorteio do “+Comércio Local” realizou-se hoje Os próximos sorteios realizam-se a 29 de Abril e 27 de Maio

Neste primeiro sorteio, ou seja, "num mês de actividade", foram entregues mais de 82 mil cupões, que significam "uma perspectiva de negócio superior a 1,6 milhões de euros, o que é relevante e demonstra o impacto e dinamismo que o '+Comércio Local' está a ter", destacou Pedro Calado.

O edil funchalense salientou que o principal objectivo desta iniciativa "é premiar as compras no comércio tradicional e, premiando essas compras, que são feitas por todos os munícipes, no comércio tradicional, estamos a ajudar muito as nossas empresas", dando mais "valor" e fidelizando "o comercio local".

A autarquia quer que esta iniciativa, que já conta com 208 estabelecimentos aderentes, cresça ainda mais para que haja mais "dinamismo", indicou o presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O '+Comércio Local' conta com mais dois sorteios, a 29 de Abril e 27 de Maio, em que serão sorteados 20 vouchers de 250 euros, que, posteriormente, são aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos aderentes.

Recorde-se que esta é uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF, cujo objectivo é estimular o consumo, no comércio local, e, deste modo, apoiar os negócios e manter os postos de trabalho.