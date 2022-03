Marcos Freitas afastado em Doha

Marcos Freitas foi eliminado esta tarde da etapa do circuito mundial de ténis de mesa (WTT), que se está a disputar no Qatar.

No WTT Star Contender Doha o olímpico madeirense estreou-se na segunda ronda do quadro principal e acabou por não conseguir seguir em frente.

O n.º 27 do ranking mundial veio a medir forças com o chinês Zhou Qihao (n.º 99), que tinha afastado Tiago Apolónia na eliminatória anterior, e perdeu por 3-1, com os parciais de 7-11, 11-6, 5-11 e 9-11.

Com a eliminação do madeirense, a comitiva portuguesa despede-se do evento, depois de Tiago Apolónia, João Geraldo, João Monteiro Shao Jieni e Fu Yu, ja terem sido afastados nas rondas anteriores.