Imobiliário na Região movimentou 620 milhões de euros em 2021

À margem da festa de inauguração da RClinic, a nova clínica de medicina estética hoje inaugurada no Hotel Melia Madeira Mare Resort & Spa, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou a importância e a confiança do investimento privado na Região.

“É mais um investimento privado, é mais um conjunto de tecnologia de ponta que vem aqui para a Madeira, neste caso associada ao rejuvenescimento, e isso significa que houve um estudo e que o nosso mercado é apetecível porque não há nenhuma empresa que invista numa terra se não existir mercado com capacidade económica para usufruir desses serviços”, começou por apontar.

Outro importante indicador da apetência que a Região tem despertado no exterior são os residentes estrangeiros que optam pela Madeira e que “está a subir exponencialmente”. Consequência também desta crescente procura foram os “620 milhões de euros de transacção no imobiliário” registados em 2021, destacou Albuquerque, ao concluir que “agregando esta situação aos vistos gold, significa que a estratégia que temos seguido está correcta e que neste momento as perspectivas são positivas”, disse.

A RClinic, considerada a clínica de estética líder em rejuvenescimento, destaca-se pelo atendimento personalizado e de excelência, aliado às melhores marcas, realizados pelos melhores especialistas em medicina estética. Disponibiliza tratamentos rosto, corpo e capilar através dos procedimentos e técnicas mais avançadas e com a mais recente tecnologia anti-aging. Em Portugal é pioneira em rejuvenescimento com células estaminais.

A RClinic no Funchal é a terceira clínica da marca, criada “para colmatar a necessidade ao nível de rejuvenescimento de dentro para fora e de fora para dentro”, diz Rita Figueira, responsável pela RClinic. “Somos inovadores, trouxemos para Portugal as células estaminais, vindas de Itália – neste momento já estamos a trabalhar com células estaminais e factores de crescimento -, somos inovadores nos fios em termos de lifting, basicamente os nossos procedimentos primam pelo rejuvenescimento imediato sem cortes, sem dor, sem cirurgia”, destaca a responsável. “Tentamos estar sempre um passo à frente no tempo ao nível das inovações e são inovações mundiais que nós trazemos, porque cada vez mais o paciente quer resultados imediatos, quer resultados que deixem qualquer tipo de cicatriz ou qualquer tipo de recobro, ou qualquer tipo de anestesia geral. E aí a RClinc ganha força porque garante rejuvenescimento sem os pacientes estarem a passar por esses processos”. Outra garantia é assegurar o rejuvenescimento “sem alterar as feições naturais, que é o nosso objectivo primordial”, sublinha.

Muito feliz por abrir a clínica no Funchal, a RClinic no Funchal tem como embaixadora oficial Sofia Fernandes, esposa do presidente do Governo Regional.

Além da “confidencialidade” e da segurança assegurada pelas melhores marcas, Rita Figueira garante que cuidar da estética “é mais acessível do que as pessoas possam imaginar”.

No Nini Deck & Terrace decorre a festa de inauguração, com música do DJ Selector Session.