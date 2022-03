1,7 milhões de euros para reforçar os meios de limpeza urbana no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal apresentou hoje o Programa Municipal de Limpeza Urbana para este ano, sendo um dos serviços essenciais para manter um concelho limpo.

O documento reflete aposta da autarquia na higiene e limpeza da cidade abordando as várias áreas de atuação dos 116 trabalhadores e a calendarização das intervenções a serem efetuadas que vão desde a simples varredura dos arruamentos públicos, à limpeza de sarjetas e linhas de água, da lavagem de arruamentos, praças e outros espaços públicos, à monda de bermas, desinfeção de pontos críticos e limpeza dos 12 bairros sociais.

O programa Municipal de Limpeza que será distribuído a todos os munícipes “não é campanha, é um compromisso com a população e vamos ser avaliados pelo que aqui está”, referiu Pedro Calado durante a apresentação do documento, anunciando ainda que vai dotar o Departamento do Ambiente de mais meios, recursos humanos e financeiros.

A Câmara Municipal do Funchal tem, neste momento, em fase de aquisição mais dois autotanques com capacidade de 10.000 litros; um mini-autotaques com capacidade de 3.500 litros; duas autovarredouras pesadas; duas autovarredoras ligeiras; uma viatura lavadoura de passageiros e dois mini-car, que serão entregues ao longo do ano de 2022, representando um investimento 1,7 milhões de euros.

O presidente da autarquia referiu que em cinco meses da nova presidência, as diferenças que se veem na cidade do Funchal são evidentes. “Toda a gente refere que hoje até as juntas de freguesia têm uma presença mais assídua junto da população. E é isto que nós pretendemos”, sustenta o presidente da Câmara do Funchal.

Pedro Calado traçou como objetivo que o Funchal volte a ser uma referência nacional e internacional pela sua qualidade ambiental. “Uma imagem que se perdeu nos últimos 8 anos”, constata.

É aposta da Câmara encetar uma campanha de sensibilização nos meios de comunicação social, uma vez que, conforme refere o presidente da autarquia, “este trabalho não compete apenas ao município do Funchal, nem às juntas de freguesia, tem também de ser feito por toda a população, a qual tem de entender que nós estamos aqui para dar qualidade de vida a todos os munícipes”, frisou.

Na ocasião, Pedro Calado deixou uma palavra a todas as empresas que estão em contacto com a CMF, dirigindo-se ao presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal, Jorge Veiga França, também presente na apresentação do programa, para sensibilizar os empresários para o facto de este ser “um trabalho que deve ser conjunto e recíproco”.

A vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho salientou que “queremos uma cidade com “uma imagem moderna e civilizada”.

A autarca refere que “uma boa gestão da limpeza urbana de uma cidade é mais que uma simples limpeza. É uma questão de saúde pública é também garantir o bem-estar dos cidadãos e o património urbano”.