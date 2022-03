Câmara de Lobos apoia sala multissensorial na Escola do Jardim da Serra

Foi no ano lectivo transacto que a Escola B1/PE do Jardim da Serra deu início ao projecto 'Sala Multissensorial', que agora beneficia de um apoio no valor de 500 euros por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Em nota enviada à comunicação social, a autarquia refere dá conta desse apoio e do investimento que tem sido feito no parque escolar de todo o concelho. Nesse âmbito, a Escola do Jardim da Serra também tem posto em prática várias iniciativas, com a 'Sala Multissensorial' a ser apenas um deles.

Esta sala assume-se como um espaço acessível, física e cognitivamente, onde estão disponíveis vários estímulos para os diferentes sentidos. A regulação e controle desses estímulos permitem uma intervenção terapêutica e educativa nos domínios sensorial, cognitivo, motor, social e emocional.

A mesma proporciona estímulos controlados como: luzes, música, objectos, texturas, imagens, sons, aromas entre outros permitindo a criação de um ambiente ajustado às necessidades e interesses de cada utilizador em cada momento, privilegiando sempre o seu bem-estar, bem como um adequado grau de activação, promovendo a ligação, comunicação e motivação para a realização de actividades terapêuticas, educativas, de trabalho e lúdicas.

A mesma fonte revela que "o respectivo projecto tem sido uma mais-valia, no sentido de dar respostas mais adequadas e adaptadas para os docentes e técnicos especializados, que acompanham os alunos, de melhorar as condições de trabalho e de promover um ambiente estruturado, rico em comunicação e interação, fomentador de aprendizagem"

Segundo a vereadora, com o pelouro da educação, Sónia Pereira, “as escolas do concelho de Câmara de Lobos têm tido um papel determinante para o sucesso escolar, implementando novas estratégias, projectos que valorizam as boas experiências e promovem práticas colaborativas, assumindo na sua centralidade a promoção do sucesso educativo e a melhoria contínua das aprendizagens. A sala multissensorial da EB1/PE do Jardim da Serra é mais um bom exemplo dessas práticas.”

Como tal a autarquia decidiu apoiar este projeto através da aquisição de materiais e equipamentos no valor de 500 euros, que permitirão dar continuidade ao mesmo, possibilitando que os alunos explorem experiências sensoriais que ajudam na estimulação cognitiva, motora, sensorial e promovem a atenção e concentração. A proposta foi aprovada por unanimidade