Primeiro sorteio do “+Comércio Local” realizou-se hoje

Realizou-se hoje pelas 16 horas no Balcão do Investidor, sob a presença de representantes da ARAE (Autoridade Regional das Actividades Económicas) e da vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, o primeiro dos três sorteios da iniciativa “+ Comércio Local”.

Uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal, em parceria com a ACIF, cujo objectivo é estimular o consumo, no comércio local. Tem ainda mais dois sorteios, mais precisamente a 29 de Abril e 27 de Maio, em que serão sorteados 20 vouchers de 250 euros, que, posteriormente, são aplicados em compras em qualquer um dos estabelecimentos aderentes.

A vice-presidente da CMF revela a sua “satisfação pela adesão dos comerciantes e dos consumidores e impacto que esta iniciativa está a ter no comércio local”, já que, como realça, “neste momento, já aderiram 207 estabelecimentos”, tendo sido entregues “74.540 cupões”, que representam um potencial de negócio de cerca de “um milhão e 509 mil euros” em vendas.

Outro dado que satisfaz Cristina Pedra é que a iniciativa tem lojas de todo o concelho, não se cingindo apenas à Baixa do Funchal.

Depois deste primeiro sorteio, a tômbola, situada no Balcão do Investidor, foi, novamente, selada pela ARAE e os consumidores que tenha efectuado compras nas lojas aderentes de valor igual ou superior a 20 euros já podem voltar a depositar os seus cupões para os próximos sorteios.

Recorde-se que esta iniciativa, “+ Comércio Local”, continua a aceitar comerciantes, bastando, para tal, efectuar a inscrição através de formulário disponível no site da CMF. Uma vez inscritos, cada estabelecimento passa a ostentar o dístico de loja aderente e, por cada 20 euros de compras, os consumidores recebem um cupão para depositarem na tômbola, habilitando-se assim a 20 prémios, por sorteio, no valor de 250 euros cada, que depois são aplicados novamente em compras nas lojas aderentes,

A terminar, refira-se, entre o valor investido em prémios e material gráfico, ascende a mais de 20.000 que a autarquia investe nesta iniciativa que visa, repita-se, apoiar, directamente, o tecido comercial local.