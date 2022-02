Problemas habitacionais de São Roque analisados

Teve lugar esta semana uma reunião entre o presidente da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, João Pedro Sousa, e o presidente da Junta de Freguesia de São Roque, Pedro Gomes, com vista à análise dos principais problemas habitacionais dos residentes daquela freguesia do concelho do Funchal.

Na ocasião, os governantes debateram, também, alguns dos principais programas disponibilizados pela IHM, que apoiam não só o arrendamento, como é o caso do PRAHABITAR, mas também a reabilitação de imóveis degradados, como é o caso do PRID.

Acompanhado pelo presidente da Junta de Freguesia, o responsável da IHM visitou o Conjunto Habitacional do Galeão, cuja população está estimada em cerca de 200 moradores, momento que serviu para se informarem, in loco, sobre as principais preocupações das famílias ali residentes, mostrando abertura para a resolução de algumas situações no âmbito das suas competências.

Este encontro com o presidente na Junta de São Roque insere-se nos encontros de trabalho que têm sido levados a cabo pela empresa pública que tem a responsabilidade de gerir o parque habitacional do Governo Regional, e que são encarados como uma forma de criar uma maior articulação com o poder local, com especial enfoque nas principais necessidades dos moradores que residem nos bairros geridos pela IHM.