A Madeira vai devolver 14 mil vacinas pediátricas, para que não se percam, justifica Pedro Ramos.

O secretário da Saúde disse que são vacinas para crianças com idades entre os 5 e os 11 anos, que dariam para todas as crianças da Região, com a idade referida. Foi num conferência de balanço à vacinação, na Secretaria Regional da Saúde.