Centro de Dia de São Roque recebe nova viatura

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entregou, hoje, uma viatura de nove lugares ao Centro de Dia de São Roque, equipamento social sob gestão da Casa do Povo daquela freguesia do concelho do Funchal.

Trata-se de um investimento na ordem dos 29 mil euros, que visa apoiar a actividade do centro de dia com capacidade para 50 idosos.

O Centro de Dia de São Roque corresponde a uma resposta social criada em outubro de 2019, colmatando uma lacuna existente à data.

O centro de dia conta agora com duas viaturas de nove lugares.

A par do convívio e da interação, as atividades de estimulação cognitiva, treino de competências, exercício físico e cuidados pessoais e de saúde fazem parte do quotidiano da infraestrutura social, a qual tem, por objetivo último, proporcionar qualidade de vida aos seus utentes.