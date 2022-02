Madeira voltou a ‘tremer’

Um sismo de magnitude 2.1 na escala de Richter foi registado ao final da madrugada desta segunda-feira a Nordeste do Porto Santo.

O abalo, que só terá sido ‘sentido’ pelos sismógrafos, ocorreu pelas 06:39 com epicentro localizado a 7 km de profundidade e a uma distância de quase 340 km do Funchal, de acordo com os registos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Foi o primeiro tremor de terra após o forte abalo ocorrido na madrugada da última quarta-feira, dia 16 de Fevereiro, a Sul de Câmara de Lobos e com epicentro perto da costa litoral.

Este foi o terceiro sismo registado na Região da Madeira na última semana. Horas antes do grande abalo de magnitude 5.1 no dia 16, ocorrera um sismo de magnitude 2.0 na área denominada de Madeira – Tore (dia 15 às 23:43).

Este ano é o sexto sismo registado (2 em Janeiro, quatro em Fevereiro), cinco dos quais terão sido imperceptíveis (não sentidos pela população) devido ao muito pouco significativo grau de intensidade.