Turista bate com a cabeça em autocarro e entra em paragem cardiorrespiratória no Funchal

Um homem de nacionalidade alemã, de 88 anos, foi ontem à noite transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por volta das 22 horas, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

Ao que foi possível apurar, o idoso não conseguiu viajar devido ao mau tempo que condicionou os voos no Aeroporto da Madeira e quando regressou ao hotel onde estava hospedado, no Funchal, foi buscar a sua mala, bateu com a cabeça no autocarro e entrou em paragem cardiorrespiratória.

Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa procedeu às manobras de reanimação e transportou o turista para o hospital onde deu entrada com sinais vitais.