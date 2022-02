IPMA mantém avisos amarelos, ainda com neve e acrescenta trovoada e granizo

Com céu geralmente muito nublado, aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas, onde poderão ser por vezes fortes a partir do meio da manhã e ainda com possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até final da manhã, o IPMA previa ontem a trovoada e o granizo para este domingo, 20 de Fevereiro de 2022, com avisos amarelos que estão em vigor desde sexta-feira.

O vento será moderado a forte (30 a 45 km/h) de nordeste, com rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas

até 95 km/h. Valores mais do que suficientes para avisos amarelos tanto para a costa norte como para as zonas montanhosas.

No Funchal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o céu estará geralmente muito nublado, com aguaceiros e vento fraco (inferior a 15 km/h), embora ainda mantivesse o aviso amarelo para costa Sul com ventos de nordeste por vezes forte, com rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

No mar, também avisos amarelos tanto para a costa Norte como para o Porto Santo, ambos em vigor até amanhã à tarde, sendo que para o IPMA a costa Norte terá ondas de norte com 4 a 5 metros e a costa Sul terá ondas de sudoeste com 1,5 a 2 metros.

A temperatura da água do mar estará nuns 18/19ºC.