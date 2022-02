Noite foi quase tropical no Funchal e na Ponta do Sol

Foi quase tropical (temperatura mínima do ar superior a 20 ºC) esta última noite no Funchal/Lido e na Ponta do Sol/Lugar de Baixo. Tal só não se verificou porque ocorreu arrefecimento já ao amanhecer, que fez a temperatura do ar descer abaixo dos 20 ºC nas duas localidades referenciadas da rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira.

No Funchal/Lido, que durante a noite chegou a registar 24.0 ºC, só ultrapassou a ‘barreira tropical’ pelas 06:30, com a temperatura a descer aos 19.5 ºC.

Na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, que durante a noite atingiu temperatura máxima de 25.1 ºC, só na última hora (07:00) caiu para os 19.8 ºC. Se tivesse mantido mais 45 minutos a temperatura que predominou durante quase toda a noite, teria sido efectivamente noite tropical em pleno Inverno.