Visita às obras no Conjunto Habitacional de Casais d’Além

As obras de reabilitação e beneficiação do Conjunto Habitacional de Casais d’Além, na freguesia da Camacha, arrancaram no final do mês de Janeiro.

Esta quinta-feira houve uma visita ao local, que contou com a presença do Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, bem como do presidente do Conselho de Administração da IHM, João Pedro Sousa.

Como referiu o governante no local, estas intervenções, da responsabilidade da IHM, têm como principal objectivo reabilitar integralmente um total de 40 fracções – de tipologias T1, T2 e T3 – com uma intervenção global das mesmas, implementando também a introdução de diversas medidas de melhoria do desempenho energético global.

Paralelamente serão encerrados os acessos verticais exteriores para incremento do conforto de utilização dos mesmos, definindo-os como espaços cobertos, mas ventilados e iluminados naturalmente, com recurso a sistema de lâminas de revestimento autoportante na fachada.

Adicionalmente, serão também corrigidas as patologias existentes e executados os trabalhos de manutenção gerais, bem como será contemplada a instalação de sistemas de energia solar.

Os trabalhos a desenvolver, orçados em 664.000 euros (incluindo IVA), abrangem a totalidade do edificado e espaços conexos e resultarão numa renovação global e incremento da qualidade geral de habitabilidade.