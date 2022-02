Ex-funcionário que desviou 131 mil euros da 'Horários do Funchal' apanha pena suspensa

O ex-funcionário da empresa Horários do Funchal que entre os anos de 2005 e 2009 desviou 131 mil euros de receitas dos passeios turísticos com autocarros da Carristur foi condenado a 3 anos de prisão, com pena suspensa, pela prática do crime de abuso de confiança.

O acórdão do Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000) foi lido esta tarde pela juíza Fernanda Sequeira. O arguido, que foi viver para Inglaterra após ser descoberto o desvio e que só há pouco tempo voltou à Madeira, foi ainda condenado ao pagamento de uma indemnização às duas empresas.