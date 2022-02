IPMA com novo aviso amarelo de agitação marítima entre sexta e sábado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu novo aviso amarelo em vigor entre sexta-feira e sábado, 25 e 26 de Fevereiro, mas apenas para a Costa Norte e ilha do Porto Santo, levantando os outros avisos que estavam em vigor nos últimos dias, nomeadamente nas últimas horas o de vento forte.

Na anterior comunicação, o IPMA considerava que havia condições de formação de ondas de 4 a 5 metros entre a meia-noite e as 18 horas de sexta-feira, contudo a mais recente divulgada pelas 6h30 atira o aviso amarelo por 24 horas, entre as 6h00 de sexta-feira e as 6h00 de sábado.

Os avisos amarelos de vento nas costas norte e sul, bem como no Porto Santo, com vento de nordeste por vezes forte, com rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste, podem ainda estar em vigor até à meia-noite, embora o IPMA não o tenha comunicado.

Assim, para já pode contar com mar agreste na costa norte e no Porto Santo, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.