Muita chuva dificulta condução em segurança

Muita chuva. Piso molhado. Muitos cuidados a ter na estrada. Essas são as três notas a ter em conta nesta manhã de quarta-feira, para quem se faz à estrada.

As estradas estão encharcadas e há muito trânsito rumo ao Funchal, o que leva a que haja algum congestionamento mas, até agora, sem qualquer incidente.

As paragens e marcha lenta e longas filas nas duas faixas de rodagem da Via Rápida no sentido Machico-Ribeira Brava, desde a subida do Caniço de Baixo, são reveladores dos ainda maiores constrangimentos ao já habitual afunilamento do trânsito a estas horas e nessa zona até pelo menos ao nó de Pestana Júnior.

Pode contar com isso nos próximos minutos. No outro sentido, além da entrada para a Via Rápida desde o novo acesso do Estreito e do centro de Câmara de Lobos, todas as outras vias estão desimpedidas.

Importa reforçar a necessidade de uma condução muito mais cautelosa, uma vez que a chuva está a esta hora a cair em praticamente toda a ilha.