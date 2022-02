Homem encontrado morto no Porto Santo

Um homem com cerca de 30 anos foi encontrado morto, esta manhã, numa habitação no sítio do Dragoal, no Porto Santo.

Os Bombeiros Voluntários do Porto Santo foram chamados ao local, cerca das 8h50, mas já nada havia a fazer para reverter a situação, tendo sido a PSP chamada ao local.

Ao que foi possível apurar, este caso poderá estar relacionado com uma intoxicação com produto estupefaciente.