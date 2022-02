"Executivo Municipal está mais preocupado em promover guerrilhas políticas do que em resolver os problemas"

O vereador eleito pela coligação PSD/CDS Juntos Somos Machico, Norberto Ribeiro, afirmou que "infelizmente, fica mais uma vez provado que o Executivo Municipal de Machico está mais preocupado em criar e em alimentar guerrilhas desnecessárias e que vão contra a vontade da população, do que em governar e resolver os muitos problemas que afetam o nosso concelho".

As declarações surgem após a reunião de vereação e referem-se ao Voto de Protesto apresentado pelo Executivo Municipal ao Governo Regional quanto à construção do abrigo para passageiros, junto à Escola de Santo António da Serra.

Norberto Ribeiro afirma ser "lamentável esta falta de sensibilidade social e este desrespeito para com aquela que é a vontade da população que reside nesta freguesia, população essa que, inconformada com esta decisão, avançou, inclusive, para um abaixo-assinado que já soma mais de duzentas assinaturas".

A coligação PSD/CDS vinca que a posição da autarquia não é partilhada por eles. Aliás, indica que estamos perante uma contradição, uma vez que o executivo liderado pelo PS "recorrentemente, reclama da falta de solidariedade e de investimento do Governo Regional no concelho mas, quando ele existe, é o primeiro a manifestar-se contra e a boicotar, com a arrogância que já lhe é habitual, intervenções que são benéficas para quem aqui vive”.

“Aquilo que esperávamos era que o Executivo Municipal de Machico confrontasse e pressionasse o Governo Regional a trazer mais investimento para o concelho e a trabalhar, ainda com mais afinco, a favor de quem aqui vive, sendo caricato ver que a Câmara Municipal afinal assume esta postura não a favor mas, sim, contra aquela que é a vontade do povo que o elegeu”, disse.

O vereador terminou dizendo que lamenta que Machico seja governado por alguém que “coloca, em primeiro lugar, os seus interesses e guerrilhas partidárias, em vez de governar e servir a população, sem discriminações, em cada uma das freguesias do Município”.