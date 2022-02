Homem atropelado em São Roque

Um homem de 54 anos foi vítima de atropelamento, esta tarde, na rotunda de São Roque, no Funchal, no local mais conhecido como 'Encontro'. Ao que tudo indica, o condutor terá abandonado o local do acidente.

A vítima acabaria por ser socorrida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal por volta das 16h20, apresentando queixas num braço e numa perna.

Depois de imobilizado foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.