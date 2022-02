'Iona' é mais um navio a abortar atracagem no Funchal

As condições de mar agrestes, o vento intenso e a chuva que persiste poderão estar na causa do cancelamento esta manhã de mais um navio de cruzeiro no Porto do Funchal. o gigante 'Iona' ainda tentou, mas deu meia-volta e seguiu rumo a sul.

Depois de ontem terem sido canceladas duas escalas, do 'AIDAmar' e do 'Mein Schiff 4', e de no dia anterior ter sido cancelada a escala do 'AIDAnova', este é o quarto cancelamento de navios de cruzeiro num espaço de poucos dias.

Partilha no Facebook dando conta do cancelamento.

Este que é um dos mais recentes navios a navegar, aliás foi dos poucos lançados já em pandemia, o 'Iona' era proveniente de Southampton, Inglaterra, escalando primeiro o Funchal para depois seguir a rota das Ilhas Canárias, Gibraltar, Cádiz e regressando ao sul de Inglaterra no dia 5 de Março.

O 'Iona' tem capacidade para 5.206 a 6.264 passageiros, servidos por 1.762 tripulantes. Deveria fazer uma escala de 9 horas e meia no Porto do Funchal, provavelmente atracado no cais sul entre as 7 horas e as 16h30.

Até ao final do mês são esperados mais 4 navios de cruzeiro no Funchal.