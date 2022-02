Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial assinala 17.º aniversário

A Orquestra de Bandolins da Casa do Povo de São Roque do Faial está a comemorar o seu 17.º aniversário.

O ponto alto das comemorações é a organização de um workshop sobre o bandolim, na sexta-feira, pelas 19 horas, na sede da instituição.

A actividade será dinamizada pelo conceituado músico madeirense Norberto Cruz, que para além dos seus conhecimentos musicais na área do bandolim, é também o presidente da Associação de Bandolins da Madeira.

"Temos como objetivo incentivar a aprendizagem do bandolim e aperceiçoar as técnicas de tocar aquele instrumento. O workshop tem como destinatários os elemenstos da nossa orquestra, mas é aberta a todos quantos queiram participar, mesmo aqueles que já fizeram parte da nossa Orquestra de Bandolins e que, entretanto, deixaram o grupo", refere através de uma nota de imprensa enviada às redacções.

A Casa do Povo conta com a parceria da Associação de Bandolins da Madeira para a dinamização desta iniciativa.

As comemorações do 17.º aniversário prosseguem no domingo, com uma missa de acção de graças, pelas 09h00, na igreja paroquial de São Roque do Faial, e terminará com um jantar convívio para os elementos da orquestra.