Equipas do Jardim da Serra, ADRAP e São Roque do Faial retidas em Lisboa

Pelo menos as quatro equipas de atletismo do Jardim da Serra e da ADRAP, em masculinos e femininos, e a formação de futsal do São Roque do Faial encontram-se ainda retidas em Lisboa, impedidas de regressar à Região na sequência dos condicionalismos resultantes do vento que se faz sentir no Aeroporto da Madeira. Poderá haver ainda outras equipas madeirenses, que competiram no último fim-de-semana fora da Região, nas mesmas circunstâncias.

Segundo relatos que chegam do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, as equipas madeirenses viajaram hoje num voo da TAP para a Madeira, no entanto o vento que se fazia sentir não permitiu que o avião se fizesse à pista. Depois de ter estado algum tempo às voltas, a aeronave divergiu para o Aeroporto do Porto Santo, onde se manteve durante algumas horas, à espera de uma melhoria nas condições atmosféricas permitisse, finalmente, aterrar na Madeira.

Como tal não aconteceu, cerca das 13h10 acabaram por regressar a Lisboa, aguardando agora para serem transportados para uma unidade hoteleira. Em princípio apenas amanhã deverão poder voar novamente para a Madeira.

Importa dizer que os atletas tiveram que acordar pelas 4 horas da manhã de hoje para se dirigirem para o aeroporto. Ainda há pouco mantinham-se sem almoçar, apenas alimentando-se de bolachas e snacks.

Recorde-se que, em sentido inverso, a equipa de futebol do Famalicão continua impedida de viajar para o continente, depois de ter defrontado o Marítimo no último domingo.

Também parte equipa de andebol feminino do Colégio de Gaia, que actuou no fim-de-semana na Região, frente a Madeira Andebol SAD e CS Madeira, ainda não conseguiu regressar ao Norte de Portugal.