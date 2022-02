Madeira regista nova morte e atinge 200 óbitos associados à covid-19

A Madeira registou, no dia de ontem, mais um óbito associado à covid-19, atingindo assim a marca das 200 mortes associadas à doença.

A assinalar também um aumento do número de internamentos com covid-19.

De acordo com o mais recente 'Boletim Internamento' do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) ontem, à meia-noite, estavam hospitalizadas 79 pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2, mais nove do que no dia anterior.

Há também mais uma pessoa internada nos Cuidados Intensivos, num total de dois doentes infectados.