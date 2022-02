Juiz Ivo Rosa operado ao coração

De acordo com a notícia do Correio da Manhã desta quarta-feira, o Juiz madeirense Ivo Rosa foi operado de urgência ao coração para debelar um problema de aúde detectado.

O juiz tem estado no centro das atenções mediáticas nacionais em vários casos, nomeadamente mais recentemente a Operação Marquês que leva a julgamento entre outros o ex-primeiro ministro José Sócrates.

Segundo a notícia do CM, exames a Ivo Rosa detectaram problema de saúde que levam à intervenção cirúrgica e, por conseguinte, ao seu afastamento (baixa média) por tempo indeterminado.

"Bateria de exames aponta para problema cardíaco e médicos aconselham uma rápida intervenção", escrevem no artigo. "A intervenção cirúrgica, segundo apurou o CM junto de várias fontes, realizou-se esta terça-feira num hospital público da Grande Lisboa, apenas um dia depois de o magistrado ter entrado de baixa médica por 'tempo indeterminado'."

"O juiz, de 55 anos, natural da Madeira, terá sido diagnosticado com um problema cardíaco depois de ter realizado uma bateria de exames", reforça, num artigo que tem interesse público precisamente precisamente um dia depois de ter sido notícia no mesmo jornal que Ivo Rosa tinha metido baixa, numa notícia que depois era complementada com outra: "Juiz devolve fortuna a primo de Salgado", no caso Ricardo Salgado, o antigo líder do BES.

A notícia também já foi divulgada pela edição online da revista Sábado.