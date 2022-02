Cartografia produzida pela AMRAM aguarda homologação do Governo Regional

Já deu entrada da Direcção Regional do Ordenamento do Território a cartografia digital, em modo vectorial, dos onze concelhos da Região, produzida pela Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM), para que aquela entidade do Governo Regional proceda ao seu metacontrolo e e posterior homologação. Este material é fundamental para, por exemplo, os vários concelhos da Região poderem avançar com a revisão dos seus Planos Directores Municipais.

Esta foi uma das informações avançadas esta tarde pela AMRAM, na sequência da reunião do seu Conselho Executivo, encontro em que foi revelada, também, a decisão de aprovação da candidatura n.º M14-20-10-FSE-000013, apresentada pela AMRAM ao Programa 14-20, inserido na tipologia de operação “11-10-57-01 – Formação profissional para a administração pública".

Serão cerca de 80 mil euros do Fundo Social Europeu (FSE) que vão permitir financiar o plano formativo da Associação de Municípios para o presente ano.