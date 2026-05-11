Samu eleito o melhor guarda-redes da II Liga pela sétima vez
Guarda-redes do Marítimo voltou a ser o melhor da Liga Portugal 2/Meu Super (II Liga), desta feita no mês de Abril.
O guarda-redes do Marítimo, Samu Silva é, incontornavelmente, uma das figuras da temporada 2025-26.
O guardião, verde-rubro foi eleito pela sétima vez 'Guarda-redes do Mês da Liga Portugal 2 Meu Super', desta feita relativo a Abril, reunindo 26,45% das preferências dos treinadores principais da competição.
"No período em avaliação, o luso-francês, de 26 anos, foi totalista nos quatro encontros disputados pelos maritimistas na prova, mantendo a baliza do emblema verde-rubro intacta na vitória frente ao Portimonense (1-0) e no empate diante do FC P. Ferreira (0-0), desempenhando, assim, papel fundamental numa fase decisiva da caminhada dos madeirenses rumo ao título na Liga Portugal 2 Meu Super", pode ler-se na noticia publicada no site oficial da Liga Portugal.
O camisola 12 superou a concorrência de Pasinato (FC Felgueiras), que obteve 25,62% dos votos, e de Lucas Paes (SCU Torreense), que somou 12,40% das preferências.