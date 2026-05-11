Leonardo Chícharo estreia-se a vencer nas Achadas da Cruz
As Achadas da Cruz acolheram, este fim-de-semana, a 4ª Taça da Madeira de CE – Brisa Sem Açúcar, numa prova que colheu grande aprovação pelos ciclistas. Leonardo Chícharo (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - MUNDIMAT/SGR AMBIENTE/CCA PAIO PIRES) estreou-se a vencer em termos absolutos uma prova da Taça da Madeira de Ciclismo de Estrada.
O pódio foi inteiramente da equipa da casa, o “C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - MUNDIMAT/SGR AMBIENTE/CCA PAIO PIRES “, com Pedro Teles em 2º lugar e Bruno Santos no 3º posto.
Nas femininas, Jessie Serrão (C.D.1ºde Maio-Letícia Fernandes – Seguros) dominou a corrida desde início e venceu com boa margem para Diane Esson (Clube Escola do Estreito - Madeira).
Vitória por categoria:
CPT Masculinos - Rui Almeida (Clube Desportivo Nacional - CHARIB Gestão de Condomínios)
Master 60 Masculinos - Orlando Sebastião (C.D.1ºde Maio-Letícia Fernandes - Seguros)
Master 50 Masculinos - Daniel Pegado (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - MUNDIMAT/SGR AMBIENTE/CCA PAIO PIRES)
Master 40 Masculinos - José Moniz (Clube Desportivo Nacional - CHARIB Gestão de Condomínios)
Master 30 Masculinos - Bruno Moniz (C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros)
Sub-17 Masculinos - Guilherme Pita (C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros)
Sub-19 Masculinos - Leonardo Chícharo (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - MUNDIMAT/SGR AMBIENTE/CCA PAIO PIRES)
Sub-23 Masculinos - Fernando Freitas (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - MUNDIMAT/SGR AMBIENTE/CCA PAIO PIRES)
Elites Femininas - Jessie Serrão (C.D.1ºde Maio-Letícia Fernandes - Seguros)
Elites Masculinos – Pedro Teles (C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - MUNDIMAT/SGR AMBIENTE/CCA PAIO PIRES)
Colectivamente a formação do “C. N. Seixal/Município Do Porto Moniz - MUNDIMAT/SGR AMBIENTE/CCA PAIO PIRES” arrecadou a vitória na prova da casa, seguida do “C. S. Marítimo / Mina Cabeleireiros” em 2º, e o “Clube Desportivo Nacional - CHARIB Gestão de Condomínios“ no 3º lugar do pódio.