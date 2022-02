Governo Regional empenhado em requalificar estradas regionais antigas

O Governo Regional da Madeira dá seguimento ao Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) que visa requalificar diversos troços das estradas regionais mais antigas, num investimento de cerca de 11 milhões de euros. O chefe do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, visitou esta quarta-feira, 23 de Fevereiro, na companhia do secretário regional Pedro Fino, a Estrada Regional 207 já intervencionada.

O PAMUS prevê a requalificação de seis troços, o troço na ER 207, entre o Aeroporto e o Santo da Serra, com uma extensão de 7.530 metros, foi o primeiro a ser recuperado, cujo valor de intervenção é de 981.212,24 euros com IVA. Na visita de hoje, Miguel Albuquerque destacou a importância da intervenção: "É fundamental preservarmos as estradas regionais até porque são estradas que têm uma circulação muito intensa e que ligam normalmente aos centros populacionais".

Por sua vez, o secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino, sublinhou que o projecto "é abrangente e engloba várias estradas regionais antigas" distribuídas por vários concelhos da Região, avançando que as empreitadas estarão concluídas "no final deste ano".

Serão intervencionadas no âmbito do Plano as ER 202, ER 207, ER 212, ER 213, ER 218, ER 225.

ER 207, Foto ASPRESS

A obra na ER 207 compreendeu a repavimentação da estrada, a reabilitação e reposição da sinalização vertical e horizontal, a limpeza de passagens hidráulicas, a construção de muros guarda e de suporte, asism como a reparação e instalação de guardas de segurança metálicas.

O troço entre Santa Cruz e a E.R.110 Santo António da Serra marcou o início da empreitada em seis troços da Rede Viária Regional, neste caso na Zona Leste da ilha da Madeira.

O PAMUS estabelece a estratégia de médio e longo prazo para o desenvolvimento de infra-estruturas e transportes da Região, melhorando as acessibilidades em todo o território e proporcionando mobilidade e transportes mais sustentáveis aos residentes e visitantes.